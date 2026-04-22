Curry Barker dirigirá una nueva versión de “The Texas Chainsaw Massacre”

El director, que viene de destacarse en el circuito independiente, liderará una nueva reinterpretación del clásico del terror, en una apuesta de A24 por revitalizar la icónica saga con una mirada contemporánea.

Hoy 07:19

El cineasta emergente Curry Barker continúa su rápido ascenso en Hollywood y dará un salto clave en su carrera: será el director de la nueva película de “The Texas Chainsaw Massacre”, que prepara el estudio A24.

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Según trascendió, el proyecto será una “reimaginación” del clásico de terror de 1974 creado por Tobe Hooper y Kim Henkel. Por el momento, los detalles sobre la visión de Barker para el icónico asesino Leatherface y sus víctimas se mantienen en reserva. En paralelo, también se desarrolla una serie televisiva basada en la franquicia, con participación de Glen Powell, Dan Cohen y el director JT Mollner.

El crecimiento de Barker ha sido vertiginoso. Su reciente película “Obsession”, presentada en festivales, será estrenada por Focus Features tras haber sido adquirida en una intensa puja por 14 millones de dólares en el Toronto International Film Festival. El film narra la historia de un hombre cuyo deseo por el amor de una amiga deriva en consecuencias mortales.

Este nuevo proyecto marca un salto significativo para el director, que comenzó con un debut de apenas 800 dólares en YouTube con “Milk & Serial”, y ahora pasa a trabajar con una de las productoras más prestigiosas del cine independiente.

Actualmente, Barker también se encuentra rodando “Anything But Ghosts” para Blumhouse Productions, donde se desempeña como director, coguionista y actor. La película sigue a dos falsos investigadores paranormales que deben enfrentarse a fenómenos reales que ponen en jaque su negocio.

La nueva entrega de “The Texas Chainsaw Massacre” contará con la producción de Roy Lee y Steven Schneider (Spooky Pictures), junto a Stuart Manashil, Pat Cassidy, Ian Henkel y Kim Henkel. Además, Ben Ross participará como productor ejecutivo.

La franquicia cuenta con nueve películas en su historial, entre ellas “The Texas Chainsaw Massacre 2” (1986), dirigida por Hooper, y “The Return of the Texas Chainsaw Massacre” (1995), escrita y dirigida por Henkel y protagonizada por Renée Zellweger y Matthew McConaughey. A lo largo de los años, la saga también se expandió con novelas, cómics y videojuegos.

A24 obtuvo los derechos de la propiedad intelectual tras imponerse en una subasta competitiva el año pasado, superando ofertas de otras compañías, incluida Blumhouse. La adquisición fue formalmente anunciada en febrero, con el objetivo de revitalizar la franquicia manteniendo su legado y apostando a una nueva mirada creativa.