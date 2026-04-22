Denise Richards despidió a su ex Patrick Muldoon tras su muerte: "No sé qué voy a hacer sin vos"

La actriz recordó con un emotivo mensaje a su amigo y colega, fallecido a los 57 años, con quien compartió más de tres décadas de vínculo personal y profesional.

Hoy 07:25

La actriz Denise Richards expresó su profundo dolor por la muerte de su amigo y colega Patrick Muldoon, quien falleció el 19 de abril a los 57 años. A través de sus redes sociales, la intérprete compartió un emotivo mensaje en el que recordó el vínculo que los unió durante más de tres décadas.

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“Esto es muy difícil de poner en palabras. Estoy devastada y con el corazón roto por perderte. Eras mi mejor amigo y mi familia”, escribió Richards, rememorando que ambos se conocieron en su primera clase de actuación cuando ella tenía 19 años y él 21. “Toda mi vida adulta fue con vos y no sé cómo seguir sin vos”, agregó.

Patrick Muldoon

La actriz destacó la relación cercana que mantuvieron a lo largo de los años, marcada por la amistad, el amor, el apoyo, el respeto y la lealtad incondicional. También elogió el talento y la personalidad de Muldoon: “Iluminabas cada lugar al que entrabas. Eras más grande que la vida, tan talentoso y subestimado, y al mismo tiempo tan humilde”.

Ambos compartieron pantalla en la película de ciencia ficción Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven, y tenían previsto volver a trabajar juntos en el thriller policial “Dirty Hands”, dirigido por Kevin Interdonato.

Según informó TMZ, Muldoon murió tras sufrir un infarto en su casa de Beverly Hills. El actor alcanzó notoriedad por su papel como Austin Reed en la serie Days of Our Lives entre 1992 y 1995, y luego formó parte del elenco de Melrose Place entre 1995 y 1996.

Además de su carrera como actor, Muldoon desarrolló una faceta como productor a través de Storyboard Productions, participando en películas como “The Tribes of Palos Verdes”, “Arkansas”, “Marlowe”, “The Card Counter”, “The Dreadful” y “Riff Raff”.

En el cierre de su mensaje, Richards dejó ver la magnitud de su pérdida: “Te necesito más que nunca para atravesar este dolor. Pensábamos que viviríamos para siempre. Voy a buscar señales de que seguís conmigo. Te amo y te voy a extrañar profundamente”.