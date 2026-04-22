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El INDEC difunde este miércoles la actividad económica de febrero

El organismo publicará el EMAE del segundo mes del año, un indicador clave para evaluar el desempeño del primer bimestre y la evolución de los sectores productivos.

Hoy 07:43

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el resultado de la actividad económica correspondiente a febrero, en un informe clave para analizar cómo comenzó el año en términos productivos.

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El dato, elaborado a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), permitirá además tener una primera aproximación al desempeño del primer bimestre de 2026, en un contexto de recuperación moderada y marcada disparidad entre sectores.

El EMAE mide la evolución mensual del conjunto de la economía y funciona como un anticipo del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que su resultado es seguido de cerca por analistas y el mercado.

El último informe, correspondiente a enero, mostró una leve mejora del 0,4% mensual y un crecimiento interanual del 1,9%, lo que significó el segundo avance consecutivo del indicador y un inicio de año mejor al esperado.

Sin embargo, la recuperación no es homogénea. Mientras sectores como el agro, la energía y la intermediación financiera lideran las subas, otros rubros como la industria y el consumo continúan mostrando signos de debilidad.

En este escenario, el dato de febrero será clave para determinar si la actividad económica logra consolidar la tendencia positiva o si persisten las dificultades en algunos sectores.

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