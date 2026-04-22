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Lluvias moderadas y temperaturas frescas en Termas de Río Hondo para hoy Miércoles 22 de abril de 2026

Los termenses enfrentarán un día marcado por la lluvia y temperaturas frescas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar incomodidad en la jornada.

Hoy 08:02

En este Miércoles 22 de abril de 2026, los termenses se encontrarán con ligeras lluvias que ya están presentes en la región de Banos. La temperatura actual se sitúa en 15 °C, una sensación térmica apenas superior, lo que indica un clima fresco.

A lo largo del día, se espera lluvia moderada a intervalos, con una temperatura mínima de 15.1 °C y una máxima que alcanzará los 17.8 °C. Este panorama climático puede afectar las actividades al aire libre, así que es recomendable planificar con precaución.

Los termenses deberán estar preparados, ya que la humedad alcanza el 100%, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El viento sopla suavemente desde el sureste a 4 km/h, lo que no aporta mucho alivio en estas condiciones.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el jueves 23 de abril también habrá lluvia moderada a intervalos, con temperaturas mínimas de 14.6 °C y máximas de 15.5 °C. El clima seguirá siendo inestable, lo que podría prolongar la necesidad de paraguas entre los termenses.

Finalmente, el viernes 24 de abril se prevé un cambio en las condiciones, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13.1 °C y 22.3 °C. Este respiro podría permitir a los termenses disfrutar de un clima más agradable tras días de lluvia.

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