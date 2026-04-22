Chelsea despidió a Rosenior y Enzo Fernández se queda otra vez sin DT

Tras una racha alarmante y duras críticas a sus jugadores, el club inglés decidió cortar el ciclo del entrenador. Asume un interino mientras buscan reemplazo.

Hoy 14:52

El Chelsea FC decidió ponerle fin al ciclo de Liam Rosenior como entrenador del primer equipo, tras una seguidilla de malos resultados y declaraciones que generaron ruido interno. De esta manera, el argentino Enzo Fernández vuelve a quedarse sin director técnico en plena temporada.

La decisión fue comunicada de manera oficial por el club londinense, que argumentó que “los resultados y actuaciones recientes han estado por debajo de los estándares necesarios”. El equipo venía de perder siete de sus últimos ocho partidos, una racha que terminó por sentenciar al entrenador.

La derrota 3-0 frente al Brighton & Hove Albion fue el golpe final. Chelsea acumulaba cinco caídas consecutivas sin convertir goles, algo que no ocurría desde la temporada 1912/13. Antes había perdido con Manchester United, Manchester City, Everton FC y Newcastle United.

Además del flojo presente, las declaraciones de Rosenior tras la última derrota terminaron de inclinar la balanza. “Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. La actitud fue inaceptable. Los jugadores son indefendibles. Algo tiene que cambiar drásticamente”, había lanzado el DT, en un mensaje que no cayó bien puertas adentro.

De manera interina, el equipo quedará bajo la conducción de Calum McFarlane, actual técnico de la Sub 21. Mientras tanto, la dirigencia ya inició la búsqueda de un nuevo entrenador, que será el segundo en la temporada tras la salida previa de Enzo Maresca.

En medio de la crisis, Chelsea deberá reacomodarse rápidamente si quiere revertir su presente, con un plantel que necesita respuestas urgentes dentro y fuera de la cancha.