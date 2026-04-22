Senadores peronistas presentan proyecto para subsidiar tarifa de luz a residenciales del Norte Grande

“Estamos ante un tema de emergencia”, remarcaron.

Hoy 18:26

Senadores del Interbloque Peronista presentaron este miércoles un proyecto de ley para establecer una tarifa diferencial de energía eléctrica en 10 provincias del Norte Grande argentino. “Con los costos actuales es imposible que las economías regionales puedan funcionar. Estamos ante un tema de emergencia”, remarcaron.

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“El Gobierno Nacional eliminó todos los subsidios y queda uno solo para aquellos consumidores que consuman menos de 150 kWh (mensuales), lo que es inviable para provincias del Norte por las temperaturas a las que estamos sometidas”, explicaron tras una reunión encabezada por el jefe de bloque, el formoseño José Mayans, donde también participó el senador santiagueño José Emilio Neder.

Sobre la iniciativa, señalaron que “se contempla la posibilidad de que las familias de menores recursos tengan un subsidio del 50%”; estos usuarios serían aquellos que posean salario inferior a una canasta básica. Mientras que los usuarios de recursos medios podrían tener una reducción del 35%. Todo esto sería sin parámetros de consumo. Además, también podrían acceder a beneficios las entidades, clubes y asociaciones sin fines de lucro”.

Indicaron que la ley ayudaría a “más de 10 millones de personas” del NOA y NEA. Las provincias que estarían alcanzadas son: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Los beneficiarios aparecen clasificados en bajos, medios y altos ingresos, siendo estos últimos aquellos que perciben ingresos que superan las tres canastas básicas, y no contarían con una reducción de la tarifa.