El Reino Unido estudia clasificar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista

Desde el Parlamento buscan darle al Ejecutivo la capacidad de catalogar a entidades respaldadas por gobiernos extranjeros. Además impulsarían nuevas figuras delictivas luego del aumento de ataques contra la comunidad judía.

25/04/2026

Un cambio de rumbo sobre la marcha. El gobierno del Reino Unido podría designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y prepara nuevos poderes antiterroristas que permitirán prohibir a grupos respaldados por Estados, como el caso de las fuerzas persas.

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Según anticiparon varios medios británicos, la flamante iniciativa será presentada durante la próxima sesión parlamentaria. Así, la legislación le dará nuevas facultades al Ejecutivo para designar como organizaciones terroristas a grupos apoyados por gobiernos extranjeros. Además, se prevé la creación de nuevos delitos penales para quienes apoyen o promuevan entidades incluidas formalmente en la lista de amenazas estatales.

Keir Starmer, el primer ministro confirmó la información durante una visita a la sinagoga ubicada en Kenton United, en el noroeste de Londres, que fue objeto de un ataque incendiario reivindicado por un grupo vinculado a Irán.

La nueva medida responde a una serie de incidentes recientes que afectaron a la comunidad judía en el Reino Unido, incluyendo incendios a sinagogas y ataques a ambulancias comunitarias, atribuidos a distintos grupos islamistas.

La decisión de proscribir al IRGC se da luego de una fuerte presión parlamentaria y de líderes judíos, quienes reclamaron respuestas más contundentes frente a la creciente actividad iraní en territorio británico. Y luego de que en el Pentágono se filtrara la información de que EE.UU. podría presionar a la OTAN con respecto al tema Malvinas.

En charla con la prensa, Starmer enfatizó que el objetivo de este cambio es garantizar que la comunidad judía se sienta segura en el Reino Unido.

“Queremos hacer de Gran Bretaña un lugar seguro para nuestra comunidad judía. Eso implica dejar claro que estamos junto a ellos”. El mandatario mostró su preocupación por el crecimiento de agentes del régimen iraní y prometió que el proyecto de ley será presentado “en cuestión de semanas”. Sería en julio.

La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero ya había incluido al IRGC en su lista de organizaciones terroristas. Australia también catalogó al régimen como patrocinador estatal del terrorismo.

Se estima que el IRGC cuenta con decenas de miles de integrantes activos desperdigados en las principales ciudades del mundo. Organizaciones como la Junta de Diputados de los Judíos Británicos respaldaron la iniciativa del gobierno, señalando que "la demanda de proscribir al IRGC lleva tiempo siendo impulsada desde diversos sectores".

Hasta el 2025, el Reino Unido había rehusado calificar al IRGC como grupo terrorista. Y optó siempre por un régimen de sanciones dirigido a individuos por sus actividades en territorio británico.

Sin embargo, la escalada de ataques y la preocupación por la seguridad de la comunidad judía aceleraron la revisión de la legislación antiterrorista. El Ministerio del Interior confirmó los planes y reiteró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.