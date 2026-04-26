El momento exacto del ataque contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El servicio secreto de Estados Unidos confirmó que nadie resultó herido en el incidente y que una persona fue detenida.

26/04/2026

El presidente estadounidense difundió a través de sus redes sociales un video del atacante violando uno de los puntos clave del dispositivo de seguridad de la cena de corresponsales.

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Se lo ve entrar a toda velocidad por un pasillo, atravesar una zona con agentes de seguridad y hasta parece dispararle a uno de ellos. Trump confirmó que un agente recibió un balazo, pero que se salvó porque le pegó en el chaleco antibalas.

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En ese video se ve a los hombres de seguridad desenfundar sus armas mientras el sospechoso sale de escena, corriendo, por la derecha de la pantalla.

Qué dijo Trump tras el incidente

"Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", dijo. "Está muy animado, le dijimos que lo queremos y lo respetamos, y es un hombre muy orgulloso".

El presidente describió una sala "totalmente unida", con una "enorme muestra de cariño y unidad" tras el tiroteo.

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Trump recalcó que deseaba que el evento se reanudara tras la detención del sospechoso, pero el protocolo lo impidió.

El evento será reprogramado, dijo Trump, y será "más grande, mejor y aún más espectacular".

El presidente también hizo referencia a los dos intentos de asesinato anteriores, uno durante un mitin en Butler, Pensilvania, y otro mientras jugaba al golf en Palm Beach, Florida.

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Afirmó que "siempre es impactante cuando esto sucede, eso nunca cambia", y señaló que la primera dama quedó "bastante traumatizada" por el incidente.

El presidente también agradeció a los medios de comunicación, a quienes calificó de "muy responsables" en su cobertura de la situación en desarrollo.