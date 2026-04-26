Amenazas contra familia umbanda: "Se van por las buenas o por las malas"

Se trata de la familia que se encuentra detenida por presunto abuso sexual infantil. El martes los psicólogos escucharán a las víctimas en Cámara Gesell.

26/04/2026

La Justicia abrió una investigación, tras aparecer -el sábado a la mañana- una leyenda con amenazas, en la puerta de entrada en la casa de la pareja umbanda, detenida, junto a su hijo, ante sospechas de abusos de dos nenas.

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La vivienda se encuentra en el Bº Juan Díaz de Solís Ampliación. El martes 21 de abril, la Justicia allanó la vivienda y detuvo al matrimonio y al joven de 16 años. Para las fiscales, habría numerosos videos en los que el adolescente abusaría de dos menores.

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Cuatro días después de que la noticia sacudiera a la provincia, alguien pintó la puerta de entrada en la casa de losa detenidos. "Se van por las buenas o por las malas", fue la frase lapidaria de ayer.

La investigación

Mientras tanto, trascendió que el martes venidero los expertos psicólogos escucharán a las dos nenas en Cámara Gesell. Participarán, las fiscales, abogados defensores, Ricardo Luna y José Ramón Freytes, y posiblemente ingresen al proceso abogados querellantes.

Pese al hermetismo, trascendió que la defensa no descarta solicitar asistencia psicológica para el adolescente, ante indicios de depresión e intentos de autolesión. Nadie confirmó, tampoco lo negó, pero requerirían internación en un centro de salud mental.

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Al mismo tiempo, los expertos analizan ya el contenido del celular de los padres, con el cual habrían sido grabados los presuntos vejámenes a las dos menores.