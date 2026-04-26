Preocupación en Atlético de Madrid por Julián Álvarez a días de la semifinal con Arsenal

El delantero argentino arrastra una molestia muscular y Diego Simeone lo preserva pensando en el duelo clave por la Champions League.

26/04/2026

En Atlético de Madrid ya se respira clima de semifinales de UEFA Champions League, pero no todas son buenas noticias para Diego Simeone. A pocos días del cruce frente a Arsenal F.C., la situación física de Julián Álvarez encendió las alarmas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante argentino arrastra una molestia en el muslo y su presencia para el partido del próximo miércoles en España genera incertidumbre dentro del cuerpo técnico.

Una ausencia que preocupa

Según informó Marca, Julián fue incluido en la lista de convocados para el partido frente a Athletic de Bilbao, pero finalmente no sumó minutos.

La decisión no pasó desapercibida: el ex Club Atlético River Plate ni siquiera realizó los habituales movimientos precompetitivos ni participó del calentamiento previo, una clara señal del cuidado extremo que decidieron aplicar.

En principio, la idea era darle algunos minutos para evitar una larga inactividad antes del compromiso europeo, pero el cuerpo técnico cambió de postura ante las primeras señales físicas.

Simeone no quiere arriesgar

El propio Cholo Simeone optó por no exigir al delantero y decidió preservarlo completamente para evitar una lesión mayor.

Aunque permaneció en el banco como alternativa, el entrenador no quiso correr riesgos con una de sus piezas más importantes en el tramo decisivo de la temporada.

Antes incluso del traslado al estadio, Julián ya había comenzado con trabajos específicos junto al cuerpo médico.

Tratamiento intensivo y optimismo

El delantero inició sesiones de fisioterapia y tratamientos focalizados para reducir la molestia muscular y acelerar los tiempos de recuperación.

En el club manejan el tema con cautela, aunque mantienen el optimismo de que, con reposo y trabajo diferenciado, pueda llegar en condiciones para enfrentar al conjunto inglés.

La gran apuesta pasa por recuperarlo a tiempo y que pueda ser una opción real en una semifinal donde Atlético se juega gran parte de la temporada.

La falta de ritmo, otro problema

Más allá de la molestia física, otra de las preocupaciones tiene que ver con la falta de ritmo competitivo del argentino.

Julián no suma minutos desde la final de la Copa del Rey, en la que tuvo una actuación determinante frente a Real Sociedad: marcó un golazo durante el partido, aunque luego falló su penal en la definición desde los doce pasos.

Desde entonces, no volvió a jugar, y esa inactividad también representa un desafío de cara al choque con Arsenal.

Simeone lo sabe: recuperar a Julián Álvarez en plenitud puede ser clave para sostener el sueño europeo del Atlético de Madrid.