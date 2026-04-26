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El conmovedor abrazo de Franco Colapinto y su abuela: “Ella no puede venir a verme a las carreras”

En la previa de la exhibición en Palermo, el piloto argentino estuvo junto a sus seres queridos.

26/04/2026

Antes de subirse al Lotus E20 para su histórica exhibición en las calles de Buenos Aires, Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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El piloto argentino se encontró con su abuela y la saludó con un cálido abrazo y un beso, en una escena que rápidamente conmovió a los fanáticos presentes.

No fue un gesto más: ella es una de las pocas personas de su familia que no puede acompañarlo habitualmente en sus carreras alrededor del mundo, algo que el propio Franco reconoció que le genera tristeza.

Traer un Fórmula 1 al país es algo muy lindo para los fanáticos, pero también para mi familia, como por ejemplo mi abuela que no puede venir a verme a las carreras. Hacer algo acá, cerquita de su casa, me pone muy contento”, expresó Colapinto durante una charla con sus seguidores.

El Road Show no solo significó una fiesta para los amantes del automovilismo, sino también una oportunidad especial para que el piloto pudiera compartir un momento único con sus seres queridos.

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