La Municipalidad informó que el feriado se cumplirá con el servicio de recolección de residuos

La repartición también recordó a los vecinos dejar en los cestos los residuos debidamente embolsados minutos antes del paso de los camiones.

26/04/2026

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad del Capital informó que la recolección de residuos domiciliarios durante ese 27 de abril, feriado por el Día de Autonomía Provincial, se cumplirá de manera normal.

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Por lo tanto, el personal municipal y los camiones compactadores desarrollarán sus tareas en los horarios y recorridos habituales para cada barrio.

La repartición también recordó a los vecinos dejar en los cestos los residuos debidamente embolsados minutos antes del paso de los camiones.