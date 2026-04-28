Árbitro confirmado para el choque entre Central Córdoba y Boca en el Madre de Ciudades

La Liga Profesional confirmó las autoridades para el esperado duelo del sábado por la novena fecha del Torneo Apertura. El Ferro recibirá al Xeneize desde las 16.15.
Central Córdoba recibirá a Boca Juniors este sábado desde las 16.15 en el estadio Único Madre de Ciudades, por la novena fecha del Torneo Apertura, y ya quedó confirmado el cuerpo arbitral.
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La Liga Profesional de Fútbol designó a Nazareno Arasa como juez principal para impartir justicia en el cruce entre el Ferroviario y el Xeneize, un encuentro que promete un gran marco de público y mucha tensión por lo que ambos equipos se juegan en la recta final del certamen.
Arasa estará acompañado por Gabriel Chade como árbitro asistente número uno y por José Castelli como segundo asistente.
Además, el cuarto árbitro será Nelson Sosa, mientras que en la cabina del VAR estará Lucas Novelli, acompañado por Gastón Suárez como AVAR.
El encuentro se disputará desde las 16.15 y contará con transmisión de TNT Sports, en lo que será uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Con árbitro confirmado, venta de entradas en marcha y gran expectativa en Santiago del Estero, todo empieza a tomar forma para una tarde que promete en el Madre de Ciudades.
Fecha 9
Sábado 2 de mayo
14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero
14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Diego Verlota
18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 3 de mayo
13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Germán Delfino
AVAR: Jorge Broggi
16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura
16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Laura Fortunato
16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Habib
16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Marcelo Bistocco
18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Felipe Viola
AVAR: Mariana De Almeida
Lunes 4 de mayo
17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Agustín Méndez
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nelson Sosa