Árbitro confirmado para el choque entre Central Córdoba y Boca en el Madre de Ciudades

La Liga Profesional confirmó las autoridades para el esperado duelo del sábado por la novena fecha del Torneo Apertura. El Ferro recibirá al Xeneize desde las 16.15.

28/04/2026

Central Córdoba recibirá a Boca Juniors este sábado desde las 16.15 en el estadio Único Madre de Ciudades, por la novena fecha del Torneo Apertura, y ya quedó confirmado el cuerpo arbitral.

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La Liga Profesional de Fútbol designó a Nazareno Arasa como juez principal para impartir justicia en el cruce entre el Ferroviario y el Xeneize, un encuentro que promete un gran marco de público y mucha tensión por lo que ambos equipos se juegan en la recta final del certamen.

Arasa estará acompañado por Gabriel Chade como árbitro asistente número uno y por José Castelli como segundo asistente.

Además, el cuarto árbitro será Nelson Sosa, mientras que en la cabina del VAR estará Lucas Novelli, acompañado por Gastón Suárez como AVAR.

El encuentro se disputará desde las 16.15 y contará con transmisión de TNT Sports, en lo que será uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Con árbitro confirmado, venta de entradas en marcha y gran expectativa en Santiago del Estero, todo empieza a tomar forma para una tarde que promete en el Madre de Ciudades.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Fecha 9

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero



14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba



16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez



18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Verlota



18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Marcos Horticolou



21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Maximiliano Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Germán Delfino

AVAR: Jorge Broggi



16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Mihura



16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Laura Fortunato



16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Habib



16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Marcelo Bistocco



18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Felipe Viola

AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero



19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Agustín Méndez



21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Ariel Penel

AVAR: Nelson Sosa