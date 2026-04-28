Alerta en la Selección Argentina: Nico González se lesionó en el Atlético de Madrid y llegará con lo justo al Mundial

Una noticia encendió las alarmas en la Selección Argentina y en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni: Nico González sufrió una lesión muscular que lo dejará afuera de las canchas durante varias semanas, justo cuando faltan poco más de 30 días para el inicio del Mundial 2026.

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El atacante del Atlético de Madrid, que venía atravesando un gran semestre y se había convertido en una pieza importante tanto para su club como para la Albiceleste, sufrió la molestia física durante el último entrenamiento previo al choque frente a Arsenal por las semifinales de la Champions League.

Según informó la Cadena Cope, esta nueva lesión representa la tercera que padece el futbolista en la actual temporada, una situación que vuelve a poner en duda su continuidad física en el tramo más importante del año.

Descartado para el cierre de La Liga

De acuerdo con los tiempos estimados de recuperación, Nico González no podrá estar en los partidos restantes de La Liga de España y recién podría regresar para una hipotética final de la Champions League, programada para el próximo 30 de mayo.

Esto no solo genera preocupación en la Selección Argentina, sino también dentro del Atlético de Madrid, que ahora deberá replantear su situación contractual.

Su futuro en Atlético, en duda

El periodista Fabrizio Romano reveló que esta lesión podría modificar el futuro inmediato del argentino en el club madrileño.

Si bien la intención del Colchonero sigue siendo contar con él, su ausencia impedirá que se active automáticamente la cláusula de compra obligatoria desde la Juventus, club dueño de su pase.

De todos modos, desde Atlético buscarían igualmente negociar para retenerlo, aunque la situación ahora se volvió más compleja.

Scaloni, atento

La lesión de Nico González aparece como un dolor de cabeza inesperado para Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que el extremo suele ser uno de los futbolistas más considerados dentro del plantel campeón del mundo.

Su despliegue, intensidad y versatilidad ofensiva lo convirtieron en una pieza habitual dentro de las convocatorias, por lo que su recuperación será seguida muy de cerca por todo el cuerpo técnico argentino.

Con el Mundial cada vez más cerca, cualquier lesión de este tipo genera máxima preocupación y pone a todos en estado de alerta.