Quién es Pablo Longoria: el empresario español que fue anunciado como nuevo director deportivo de River

El dirigente europeo estará al frente del proyecto futbolístico del Millonario y trabajará junto a Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

28/04/2026

Después de varias semanas de negociaciones, River Plate oficializó la llegada de Pablo Longoria como nuevo director deportivo del club, una incorporación que apunta a fortalecer la estructura del fútbol profesional y consolidar un proyecto institucional a mediano y largo plazo.

El dirigente español, de amplia trayectoria en el fútbol europeo y último presidente del Olympique de Marsella, tendrá responsabilidad directa sobre el proyecto deportivo del Millonario y reportará al presidente Stefano Di Carlo junto a Enzo Francescoli, uno de los principales referentes del área futbolística.

La noticia fue confirmada este martes a través de un comunicado oficial publicado por el club de Núñez.

Qué hará Longoria en River

Según detalló la institución, Longoria estará a cargo de coordinar distintas áreas clave vinculadas al fútbol del club.

Entre sus principales funciones estarán la búsqueda de refuerzos, el trabajo de scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento, el desarrollo del plantel profesional y la articulación con el fútbol formativo.

Además, tendrá un rol importante en la integración entre las divisiones inferiores y el primer equipo, con el objetivo de optimizar los procesos de captación, formación e incorporación de futbolistas.

Desde River remarcaron que su llegada forma parte de una estrategia institucional que busca profundizar la profesionalización del área y fortalecer la planificación deportiva a futuro.

El comunicado oficial de River

“El Club Atlético River Plate informa que Pablo Longoria asumió el cargo de Director Deportivo de la institución, con responsabilidad sobre el proyecto de fútbol y dependencia directa de Stefano Di Carlo y de Enzo Francescoli”, expresó el club.

Y agregó: “Su rol estará orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área”.

Quién es Pablo Longoria

Nacido en Oviedo, España, hace 39 años, Longoria construyó una carrera marcada por su obsesión por el análisis futbolístico y la detección de talentos.

Desde muy joven llamó la atención por sus informes detallados sobre futbolistas de todo el mundo, lo que le valió en España el apodo de “Niño de la Play”.

Su carrera comenzó en el Newcastle United, donde ingresó como scout con apenas 20 años.

Luego dio el salto a la Juventus, donde fue jefe mundial de scouting entre 2015 y 2018, consolidando su prestigio en el mercado europeo.

Más tarde se desempeñó como director deportivo en el Valencia CF, y en 2020 llegó al Olympique de Marsella como director deportivo.

Su crecimiento fue tan rápido que en 2021 fue nombrado presidente del club francés, cargo que ocupó hasta marzo de 2026.

Un perfil con fuerte mirada sudamericana

Uno de los aspectos que más valoró River es su conocimiento profundo del mercado sudamericano.

Longoria mantuvo durante años un seguimiento constante del fútbol de Argentina, Uruguay y Brasil, participando activamente en la incorporación de futbolistas de la región a clubes europeos.

Ahora, ese recorrido lo traerá por primera vez al fútbol argentino desde adentro, en un cargo estratégico para el presente y el futuro del club de Núñez.