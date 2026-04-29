“Vyda Étnica”: arte, moda y diseño se fusionan en una noche única en Yuva

El evento se realizará este sábado 2 de mayo en la galería Yuva. Habrá muestra artística, desfile de autor y un cóctel de cierre en un entorno cultural.

29/04/2026

La escena artística y de diseño local tendrá una cita destacada este sábado 2 de mayo con la realización del desfile “Vyda Étnica”, una propuesta que conjuga moda, arte y encuentro en un mismo espacio. La actividad comenzará a las 20.30 en la galería de arte Yuva, ubicada en Alsina 771.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La velada incluirá la muestra en galería VYDA, de la artista Mariana Fioramonti, junto a una pasarela de autor donde se presentará la colección 2026 “Étnica”, de la diseñadora Juana Vananna. El cierre estará marcado por un cóctel, pensado como un espacio de intercambio en un ambiente rodeado de expresiones artísticas.

La colección “Étnica”, creada por Juana Verónica Gauna, propone una exploración estética que combina texturas, colores y estampas, con una fuerte inspiración en lo turco y oriental. Sus diseños se caracterizan por siluetas fluidas y un aire bohemio, construidos a partir de textiles naturales, reciclados y de diversas culturas.

Según su autora, la propuesta es “una invitación a viajar en el tiempo y a recorrer mundos distintos”, donde cada prenda refleja la idea de un todo compuesto por partes diversas y únicas que conviven en armonía.

El evento cuenta con cupos limitados y la entrada tiene un valor de 25.000 pesos. Quienes deseen asistir deberán reservar previamente comunicándose al número 3855214135 (Verónica).