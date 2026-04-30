Megaoperativo internacional desmantela redes de explotación sexual infantil en Argentina

Un exitoso operativo internacional coordinado por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires resultó en 84 detenciones relacionadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Argentina y 15 países más.

Hoy 03:26

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CIJ) coordinó un operativo internacional denominado "Aliados por la Infancia VI" que culminó con la detención de 84 sospechosos en 17 provincias de Argentina, incluyendo la Capital Federal, así como en 15 países adicionales.

Durante este operativo, se llevaron a cabo 270 allanamientos, de los cuales 68 se realizaron en Argentina y los demás se distribuyeron en Brasil, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia.

Las detenciones se produjeron por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil, con 26 arrestos en Argentina y 58 en el resto del mundo, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El operativo fue impulsado por la fiscal Daniela Dupuy, quien lidera la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. Esta unidad utilizó herramientas digitales para identificar a usuarios de redes P2P involucrados en la distribución de contenido ilegal.

Los resultados del operativo permitieron identificar 15 domicilios en Buenos Aires y otros en provincias como Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba y más. Esta información fue crucial para que las jurisdicciones correspondientes llevaran a cabo investigaciones más profundas.

El Fiscal General, Martín López Zavaleta, destacó la importancia de este tipo de operaciones internacionales, afirmando que la coordinación entre varios países es fundamental para desarticular redes delictivas.

La fiscal Dupuy resaltó la necesidad de un análisis exhaustivo de los dispositivos de almacenamiento para determinar el camino a seguir en los procesos judiciales, mientras que la secretaria general del CIJ, Bárbara Moramarco, enfatizó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la explotación sexual infantil.