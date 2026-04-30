Causa Cuadernos: José López vuelve a declarar hoy en Comodoro Py en una jornada clave

El ex secretario de Obras Públicas, José López, volverá a declarar este jueves en el marco del juicio por la causa Cuadernos, en una audiencia clave que marcará el cierre de la etapa de indagatorias de los imputados.

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López será trasladado desde el penal de Ezeiza hasta los tribunales de Comodoro Py, donde cumple una condena unificada de 13 años de prisión por enriquecimiento ilícito y por el caso Vialidad, luego de haber sido condenado también por el episodio en el que intentó ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento en 2016.

Según trascendió de fuentes judiciales, el exfuncionario anticipó que declarará ante el Tribunal Oral Federal N°7, aunque responderá únicamente preguntas de su defensora oficial, Pamela Bisserier.

Su testimonio genera una fuerte expectativa, ya que se trata del imputado colaborador —o “arrepentido”— que más compromete a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el expediente.

Durante la investigación, López reconoció la existencia de un sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

En sus declaraciones, describió un mecanismo en el que empresas constructoras realizaban pagos periódicos a funcionarios a cambio de contratos, con porcentajes que oscilaban entre el 3% y el 7% del valor de las obras.

“Durante el período 2005-2010 se desarrolló un sistema que consistía en recaudar y mi función era coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario”, sostuvo.

También detalló la logística de las entregas de dinero, que —según su testimonio— se realizaban varias veces por semana y por montos que iban de los 100 mil a los 300 mil dólares o euros.

Además, aseguró que el dinero hallado en los bolsos del convento provenía de ese circuito de recaudación ilegal. “Esa plata era de la recaudación”, afirmó.

Hasta el momento, la mayoría de los imputados colaboradores, incluido el exchofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos, optaron por no declarar en esta instancia, lo que incrementa la expectativa sobre lo que pueda aportar López en su exposición.

La defensa del exfuncionario había intentado apartarlo del proceso por motivos de salud, pero una pericia judicial determinó que se encuentra en condiciones de afrontar el juicio y prestar declaración.

Con su indagatoria, se cerrará la etapa de declaraciones de los imputados en un proceso que cuenta con 86 acusados y que investiga hechos ocurridos entre 2003 y 2015.

A partir de mayo, el juicio avanzará hacia la etapa testimonial, en la que el tribunal escuchará a 43 testigos en audiencias ya programadas.

Entre los convocados figuran periodistas que participaron en la investigación inicial del caso, así como exfuncionarios y allegados a los principales acusados, entre ellos Miriam Quiroga.

La causa Cuadernos se originó a partir de las anotaciones del exchofer Centeno, que detallaban un presunto sistema de cobro de coimas a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas durante más de una década.

Con la declaración de López, el proceso entra en una instancia decisiva, en la que su testimonio podría volver a impactar de lleno en el desarrollo de uno de los casos de corrupción más relevantes de la Argentina.