Añatuya disfruta de un día soleado: el clima se presenta amigable hoy Jueves 30 de abril de 2026

Los añatuyenses podrán disfrutar de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. Sin embargo, se anticipa un cambio en el clima para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los habitantes de Añatuya se despiertan con un clima soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual se sitúa en 11.8 °C, con una sensación térmica de 10.7 °C.

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La humedad en la ciudad es del 88%, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Con un viento del noreste de 10.4 km/h, se espera que la jornada avance hacia un clima más cálido.

Durante el día de hoy, se pronostica que las temperaturas alcancen un máximo de 23.7 °C, brindando un ambiente propicio para que los añatuyenses disfruten de sus actividades diarias al sol.

A partir de mañana, el clima dará un giro, ya que se espera lluvia moderada a intervalos, con temperaturas mínimas de 17.2 °C y máximas que podrían llegar hasta 27.7 °C.

El sábado, el clima mejorará nuevamente, con un pronóstico de soleado y temperaturas que oscilarán entre 11.6 °C y 20.5 °C. Así, los añatuyenses podrán disfrutar de un fin de semana más cálido.