Añatuya: recuperan herramientas robadas tras allanamientos y buscan al sospechoso

La Policía recuperó parte de los elementos sustraídos de un taller mecánico. El principal acusado está identificado y continúa prófugo.

Hoy 08:29

Personal de la División Robo y Hurto de la Comisaría 41 llevó a cabo una serie de procedimientos que permitieron recuperar herramientas denunciadas como robadas a un trabajador de la ciudad de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación se inició tras la denuncia de un mecánico de apellido Contreras, quien la semana pasada advirtió el faltante de herramientas en su lugar de trabajo, ubicado en el barrio Platense Oeste.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, las sospechas se dirigieron hacia un hombre de apellido Belizán, quien cuenta con antecedentes y es conocido en el ámbito delictivo.

Con intervención de la fiscal Florencia Garzón, los efectivos realizaron dos allanamientos en distintos puntos de la ciudad. En un procedimiento en el barrio San Cayetano, en un taller sobre avenida Circunvalación, se recuperó parte de los elementos. En tanto, en el barrio El Triángulo se secuestraron más herramientas vinculadas a la causa.

Entre los objetos recuperados se encuentran una pulidora, juegos de llaves, una pistola de calor y un taladro eléctrico, todos elementos de trabajo del damnificado.

Pese a los resultados de los operativos, el principal sospechoso continúa prófugo. Fuentes policiales indicaron que se mantienen las tareas para dar con su paradero y no se descartan nuevos procedimientos.

La causa sigue en investigación y se trabaja para recuperar el resto de los elementos sustraídos.