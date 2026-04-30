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"Se está cambiando la matriz económica y en este contexto no hay lugar para posiciones intermedias"

Así lo consideró en su columna para Radio Panorama de este jueves el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

El analista económico Osvaldo Granados analizó la coyuntura política y económica durante su columna en Radio Panorama, donde sostuvo que el país atraviesa una etapa de transición y definiciones.

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Al referirse a la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la exposición de Manuel Adorni, consideró que “fue mucho ruido y pocas nueces”.

Granados destacó que, pese al clima político, no se registraron reacciones negativas en variables económicas clave. “Con tanto ruido político, en otros momentos esto hubiese generado una corrida sobre el dólar, suba del riesgo país o remarcación de precios, pero nada de eso pasó”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el ancla fiscal es el eje del actual programa económico. “El cambio es rotundo, con un mercado que mira la exportación y no el mercado interno. Estamos en la mitad del río, nadie quiere volver atrás pero nadie sabe cuántos van a llegar a la otra orilla”, expresó.

El analista también planteó que el proceso implica una transformación estructural. “Se está cambiando la matriz económica y en este contexto no hay lugar para posiciones intermedias. Los actores deberán definirse con mayor claridad”, indicó.

Por otro lado, se refirió al sector energético y mencionó que la empresa Techint volvió a quedar afuera de una licitación vinculada al gasoducto desde Vaca Muerta hacia Punta Colorada. Según explicó, esto responde a la necesidad de diversificar la ejecución de obras.

Finalmente, sostuvo que la matriz energética tendrá un cambio profundo y proyectó un incremento en las exportaciones. “Esto apunta a que en el futuro se pase de exportaciones por 80 mil millones de dólares a 120 mil millones, y luego habrá que definir qué hacer con esa diferencia”, concluyó.

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