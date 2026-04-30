Mads Mikkelsen calificó como “humillante” su audición para Reed Richards en Los 4 Fantásticos

El actor reveló que debió simular tener brazos extensibles durante el casting, una experiencia que cuestionó por su método.

Hoy 08:05

El actor danés Mads Mikkelsen recordó una experiencia negativa en sus inicios en Hollywood al referirse a su audición para interpretar a Reed Richards en la película Fantastic Four. Según contó, el proceso le resultó “humillante” por las consignas que le pidieron cumplir durante el casting.

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Mikkelsen, que luego desarrolló una carrera internacional con participaciones en franquicias como Doctor Strange, relató en una entrevista que durante la prueba le solicitaron simular que tenía brazos extremadamente largos, en referencia a las habilidades del personaje también conocido como Mr. Fantastic.

“Te hacen pararte en una oficina y fingir que tienes brazos largos mientras dices una línea”, explicó el actor, quien cuestionó este tipo de evaluaciones por considerar que pueden afectar la confianza de los intérpretes.

Además, señaló que le resultó inapropiado que se pidiera a los actores representar una escena sin contexto, limitándose a una única línea de diálogo mientras imaginaban habilidades físicas poco realistas. “No hay ni siquiera una escena, es como ‘agarra esa taza de café con brazos de 80 pies’. Fue algo humillante”, afirmó.

El papel finalmente quedó en manos de Ioan Gruffudd, quien interpretó a Reed Richards en la versión estrenada en 2005.

Años después, Mikkelsen se incorporó al universo de Marvel con Doctor Strange, donde interpretó al villano Kaecilius. Aunque se trató de un rol breve, el actor destacó que fue una experiencia exigente desde lo físico, con jornadas de rodaje de entre 10 y 12 horas dedicadas a escenas de acción.

El propio Mikkelsen describió ese trabajo como uno de los más demandantes de su carrera, aunque valoró la experiencia. La película tuvo una recaudación superior a los 677 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como un éxito comercial.

En contraste, la versión de Fantastic Four recibió críticas negativas, aunque logró superar los 333 millones de dólares en taquilla global.