Termas de Río Hondo se alista para un clima cambiante: pronóstico variado para hoy Jueves 30 de abril de 2026

El clima en Termas de Río Hondo presenta un panorama variado para los próximos días. Temperaturas agradables y lluvias moderadas se anticipan en el horizonte.

Hoy 08:02

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 9.1 °C que se siente un poco más fresca, a 8.5 °C. La humedad es alta, alcanzando el 93%, y el viento sopla a 5.8 km/h desde el noreste, creando una sensación de frescura en la mañana.

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Para el resto de la jornada, se espera un ambiente soleado con temperaturas que oscilarán entre los 12.4 °C de mínima y los 24.3 °C de máxima. Esto permitirá a los termenses disfrutar de un día agradable y propicio para actividades al aire libre.

En el transcurso de la semana, el clima mostrará cambios significativos. Mañana, viernes 1 de mayo, se anticipa que el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de 15.4 °C y máximas que alcanzarán los 24.6 °C, manteniendo el clima templado.

Sin embargo, el fin de semana traerá un giro en las condiciones meteorológicas. El sábado 2 de mayo, se prevé lluvia moderada a intervalos, con mínimas de 16 °C y máximas de 19.2 °C, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy presenta un día soleado con temperaturas agradables y un pronóstico que anticipa lluvias moderadas para el fin de semana. Las condiciones actuales son de 9.1 °C, con un panorama de 12.4 °C a 24.3 °C para hoy y 15.4 °C a 24.6 °C para mañana.