La Banda se prepara para un día soleado: temperaturas agradables para hoy Jueves 30 de abril de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Sin embargo, el pronóstico de los próximos días muestra cambios en el clima.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despertaron con un clima soleado y una temperatura actual de 8 °C, que se siente como 6.2 °C. Con una humedad del 100%, el día promete ser agradable a medida que avancen las horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para el resto del día, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 25.6 °C, ideal para disfrutar al aire libre. Esta combinación de sol y temperaturas moderadas hará que muchos aprovechen el día.

Sin embargo, el clima cambiará en los próximos días. Mañana, viernes 1 de mayo, se espera un día nublado con temperaturas mínimas de 16.1 °C y máximas de 27.6 °C, lo que indicará la llegada de un clima más templado.

El sábado, la situación se complicará un poco más, ya que se pronostican lluvias moderadas a intervalos con mínimas de 16.7 °C y máximas de 20.6 °C. Esto podría afectar las actividades al aire libre de los bandeños, que deben estar preparados.

En resumen, hoy La Banda disfrutará de un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 12.5 °C y 25.6 °C. A partir de mañana, el clima cambiará a nublado y posiblemente lluvioso, así que es recomendable tener en cuenta el pronóstico antes de salir.