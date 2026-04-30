Ordenaron peritar los audios de Diego Spagnuolo que destaparon el escándalo en la ANDIS

La medida marca un cambio en el rumbo de la causa, ya que hasta el momento las grabaciones habían sido dejadas en un segundo plano por la Justicia ante dudas sobre su validez.

Hoy 20:32

El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con un peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que dieron origen a la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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La medida marca un cambio en el rumbo de la causa, ya que hasta el momento las grabaciones habían sido dejadas en un segundo plano por la Justicia ante dudas sobre su validez. Ahora, el magistrado dispuso que la Dirección Criminalística de la Gendarmería Nacional realice un análisis técnico para determinar el origen y la autenticidad de los audios.

El pedido de peritaje responde a una orden previa de la Cámara Federal porteña, que había indicado la necesidad de verificar el contenido de las grabaciones, en medio de planteos de las defensas que cuestionaban su legalidad y posible manipulación.

En ese sentido, los abogados de Spagnuolo y de la droguería involucrada habían solicitado la nulidad de la causa, argumentando que los audios podrían haber sido obtenidos de manera irregular. Si bien ese planteo no prosperó, sí logró que el tribunal superior exigiera un estudio técnico sobre el material.

La investigación apunta a un presunto entramado de corrupción vinculado al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, en el que Spagnuolo —exfuncionario del organismo— figura entre los principales imputados.

Hasta ahora, el expediente había avanzado sin apoyarse directamente en las grabaciones, debido a las dudas sobre su validez. Sin embargo, con esta nueva medida, los audios podrían pasar a ocupar un rol central en la causa, dependiendo de los resultados del peritaje.

El análisis técnico será clave para definir si las grabaciones pueden ser utilizadas como prueba judicial o si, por el contrario, su eventual irregularidad podría afectar el desarrollo del expediente.

La causa continúa en etapa de investigación y el resultado de esta pericia podría tener un impacto decisivo en el futuro del proceso, tanto para las acusaciones como para las estrategias de defensa.