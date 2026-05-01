Detienen a un cuidacoches por agresión a un conductor en Jujuy

Un hombre de 31 años, de nacionalidad colombiana, fue arrestado tras intentar agredir y amenazar de muerte a un conductor en Jujuy.

Hoy 02:25

Este miércoles al mediodía, un conductor de 43 años vivió momentos de extrema tensión cuando un cuidacoches lo abordó de forma violenta en pleno Barrio Almirante Brown. Según registros de las cámaras de seguridad del 911, el sujeto —identificado como un hombre colombiano de 31 años— intentó agredir físicamente al automovilista e incluso llegó a abrir la puerta del vehículo para amedrentarlo.

Ante la alerta emitida por el centro de monitoreo, el Grupo Especial Motorizado (GEM) 3 se desplazó de inmediato al lugar. Los uniformados entrevistaron al damnificado, quien relató que el agresor lo había amenazado de muerte momentos antes. La rápida llegada de los efectivos permitió reducir al cuidacoches antes de que el episodio escalara a un hecho de mayor gravedad.

El detenido fue trasladado a la Seccional 6ta con apoyo de un móvil policial y quedó a disposición de la justicia bajo los cargos de amenazas y tentativa de agresión. Por su parte, el conductor afectado se presentó en la dependencia para radicar la denuncia correspondiente, donde destacó la eficacia del rápido despliegue de la unidad motorizada y el sistema de videovigilancia.

Las autoridades resaltaron que este caso ejemplifica los beneficios del nuevo esquema de patrullajes ágiles combinados con el monitoreo digital del 911, que permiten reducir tiempos de respuesta y prevenir desenlaces violentos en la vía pública.