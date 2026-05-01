Allanamientos en Chaco resultan en aprehensiones y secuestro de drogas

En Chaco, se realizaron allanamientos simultáneos que resultaron en la aprehensión de dos hombres y el secuestro de cocaína, marihuana, un revólver y más de 530 mil pesos en efectivo, en una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Hoy 03:22

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, personal policial llevó adelante allanamientos simultáneos en el barrio Mate Cocido de Resistencia, donde se logró la aprehensión de dos hombres y el secuestro de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los procedimientos se llevaron a cabo entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, siguiendo las directivas de la Fiscalía Antidrogas N° 1 y con órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías N° 5.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron más de 30 gramos de cocaína distribuida en distintos envoltorios, así como marihuana, una balanza digital, teléfonos celulares y más de 530 mil pesos en efectivo.

Adicionalmente, en uno de los domicilios se incautó un revólver calibre 38 con numeración limada y 14 cartuchos, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Penal N° 6 por el secuestro del arma.

Como resultado de este operativo, fueron aprehendidos dos hombres de 29 y 31 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.