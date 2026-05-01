Silvina Escudero anuncia su separación tras nueve años de matrimonio

Silvina Escudero compartió en 'Polémica en el Bar' su decisión de separarse de Federico, tras casi cuatro años de matrimonio y nueve años de relación.
Silvina Escudero eligió el programa Polémica en el Bar (América TV) para hablar abiertamente sobre su separación de Federico, su esposo durante casi nueve años. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes no estaban al tanto de la decisión y se enteraron en el mismo momento. “Ángel me llamó hoy a la tarde y nadie sabía nada”, comentó Escudero, indicando que su círculo íntimo no conocía la situación.
La bailarina expresó que actualmente se encuentra concentrada en su trabajo, dedicándose a múltiples proyectos, incluyendo un nuevo programa en streaming y varios eventos. “Estoy feliz en Polémica, eso lo saben ustedes, y estoy concentrada en eso”, afirmó, aunque también reconoció que su vida personal atraviesa un momento diferente: “Uno no va contando sus tristezas”.
Escudero enfatizó el respeto que siempre ha tenido por su relación con Federico, así como por la forma en que manejó su separación. “Voy a respetar la separación desde ese mismo lugar”, aclaró, subrayando que no se siente obligada a compartir detalles sobre su vida personal. “Tampoco hay nada que contar. Por más que quiera contar algo, tampoco sabría qué contar”, añadió.
Durante la conversación, la emoción fue evidente y Silvina reflexionó sobre los altibajos de una relación prolongada. “La mayoría acá tuvimos relaciones muy largas. Hay altibajos siempre a lo largo de la relación y entiendo que es parte de la relación”, comentó, recordando los momentos difíciles y los logros compartidos con su esposo.
Escudero también se refirió a los desafíos personales que enfrentó, incluyendo problemas de salud que la llevaron a múltiples cirugías. “En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano”, reveló, destacando que su relación no estuvo exenta de dificultades.
El conductor Mariano Iúdica resaltó la fortaleza de la bailarina, a lo que ella respondió agradeciendo el apoyo recibido de amigos y médicos durante momentos críticos. “Fue un montón. Hay médicos que vinieron a esta mesa que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo, saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada”, expresó.
Silvina también reflexionó sobre la importancia de tomar decisiones conscientes en la vida. “Las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles”, dijo, y fue clara respecto a la posibilidad de una reconciliación: “No hay nada que ocultar, ni nada raro. El 90% de la población se separa y yo me separé”.
A pesar de la ruptura, Escudero compartió palabras de cariño hacia Federico, deseándole lo mejor en su vida. “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”, concluyó, mostrando que, a pesar de la tristeza, está enfocada en su trabajo y en su bienestar personal.