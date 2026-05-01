Silvina Escudero anuncia su separación tras nueve años de matrimonio

Silvina Escudero compartió en 'Polémica en el Bar' su decisión de separarse de Federico, tras casi cuatro años de matrimonio y nueve años de relación.

Hoy 15:52

Silvina Escudero eligió el programa Polémica en el Bar (América TV) para hablar abiertamente sobre su separación de Federico, su esposo durante casi nueve años. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes no estaban al tanto de la decisión y se enteraron en el mismo momento. “Ángel me llamó hoy a la tarde y nadie sabía nada”, comentó Escudero, indicando que su círculo íntimo no conocía la situación.

La bailarina expresó que actualmente se encuentra concentrada en su trabajo, dedicándose a múltiples proyectos, incluyendo un nuevo programa en streaming y varios eventos. “Estoy feliz en Polémica, eso lo saben ustedes, y estoy concentrada en eso”, afirmó, aunque también reconoció que su vida personal atraviesa un momento diferente: “Uno no va contando sus tristezas”.

Escudero enfatizó el respeto que siempre ha tenido por su relación con Federico, así como por la forma en que manejó su separación. “Voy a respetar la separación desde ese mismo lugar”, aclaró, subrayando que no se siente obligada a compartir detalles sobre su vida personal. “Tampoco hay nada que contar. Por más que quiera contar algo, tampoco sabría qué contar”, añadió.

Durante la conversación, la emoción fue evidente y Silvina reflexionó sobre los altibajos de una relación prolongada. “La mayoría acá tuvimos relaciones muy largas. Hay altibajos siempre a lo largo de la relación y entiendo que es parte de la relación”, comentó, recordando los momentos difíciles y los logros compartidos con su esposo.

Escudero también se refirió a los desafíos personales que enfrentó, incluyendo problemas de salud que la llevaron a múltiples cirugías. “En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano”, reveló, destacando que su relación no estuvo exenta de dificultades.

El conductor Mariano Iúdica resaltó la fortaleza de la bailarina, a lo que ella respondió agradeciendo el apoyo recibido de amigos y médicos durante momentos críticos. “Fue un montón. Hay médicos que vinieron a esta mesa que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo, saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada”, expresó.

Silvina también reflexionó sobre la importancia de tomar decisiones conscientes en la vida. “Las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles”, dijo, y fue clara respecto a la posibilidad de una reconciliación: “No hay nada que ocultar, ni nada raro. El 90% de la población se separa y yo me separé”.

A pesar de la ruptura, Escudero compartió palabras de cariño hacia Federico, deseándole lo mejor en su vida. “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”, concluyó, mostrando que, a pesar de la tristeza, está enfocada en su trabajo y en su bienestar personal.