Javier Milei vuelve a Los Ángeles para exponer ante líderes globales en la Conferencia del Instituto Milken

El Presidente participará el 6 de mayo de un foro internacional clave tras su paso por el Congreso y una reciente visita al portaaviones USS Nimitz en el Atlántico Sur.

Hoy 16:01

Tras acompañar en el Congreso al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego de una breve visita al portaaviones nuclear USS Nimitz, el presidente Javier Milei se prepara para un nuevo viaje a Estados Unidos, donde participará de un foro internacional de alto nivel.

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El mandatario disertará el próximo 6 de mayo en la Conferencia Global organizada por el Instituto Milken. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de su partida, se prevé que llegue entre la noche del martes 5 y la mañana del miércoles 6, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, el evento reunirá a referentes de las finanzas, la tecnología, la salud y las políticas públicas para debatir respuestas a los desafíos globales actuales. Entre los expositores de ediciones anteriores figuran Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y Rania de Jordania.

No será la primera vez de Milei en este escenario. En 2024 ya había participado del mismo encuentro, donde sostuvo que la Argentina tiene potencial para convertirse en un polo de atracción de inversiones. En esa oportunidad estuvo acompañado por Karina Milei, Nicolás Posse, Luis Caputo y Gerardo Werthein.

Al año siguiente, en 2025, volvió a presentarse en el foro y mantuvo reuniones con representantes de grandes empresas internacionales, reforzando su estrategia de posicionamiento ante inversores globales.

El viaje se produce pocos días después de su paso por el USS Nimitz, en el marco de los ejercicios militares Passex 2026 organizados por el Comando Sur de Estados Unidos. Durante esa actividad, el Presidente permaneció cerca de cuatro horas a bordo del buque, acompañado por funcionarios de su gabinete y representantes diplomáticos.

Además, la visita a Los Ángeles se da en el marco de una agenda internacional intensa. En marzo, Milei recorrió Miami, Doral y Nueva York, donde encabezó encuentros con empresarios e inversores y aseguró que el país está en condiciones de avanzar hacia una convergencia económica con las principales potencias.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de sus viajes oficiales. Desde su asunción, el mandatario ya visitó ese país en múltiples oportunidades, en el marco de una política exterior alineada con la administración de Donald Trump.

Su última actividad internacional fue en Israel, donde fue distinguido por el presidente Isaac Herzog y participó de actividades académicas y políticas.

En este contexto, su nueva exposición en Los Ángeles apunta a reforzar su perfil internacional y continuar la búsqueda de inversiones para la Argentina.