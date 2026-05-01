Sorpresa: Hulk se va del Atlético Mineiro para jugar en otro equipo de Brasil

El Atlético Mineiro confirmó en las últimas horas la desvinculación de Hulk, quien dejó la institución a los 39 años, pese a tener contrato hasta fin de temporada. La noticia sacudió al fútbol brasileño y puso fin a una etapa exitosa, aunque marcada por tensiones en su tramo final.

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La salida del experimentado delantero ya se venía gestando y tuvo una señal clara el último fin de semana, cuando ni siquiera fue convocado para el partido ante Flamengo, que terminó en goleada 4-0 a favor del Mengao.

Un futuro que apunta a Fluminense

Con el futuro inmediato abierto, todo indica que Hulk podría continuar su carrera en Fluminense, equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía.

Sin embargo, su eventual llegada no estaría exenta de complicaciones. Desde lo reglamentario, solo podría ser inscripto en la Copa Libertadores a partir de los octavos de final, siempre y cuando el conjunto carioca logre avanzar desde la fase de grupos.

El panorama actual no es alentador: Fluminense suma apenas un punto en tres fechas, muy por detrás de Independiente Rivadavia (9), Bolívar (5) y La Guaira (4), lo que condiciona seriamente sus chances de clasificación.

Además, su incorporación formal dependerá de los tiempos del mercado de pases en Brasil, que recién abrirá el 20 de julio, una vez finalizado el Mundial.

Números y títulos de una etapa dorada

El paso de Hulk por el Galo dejó estadísticas contundentes. En su ciclo con el club, disputó 311 partidos y marcó 140 goles, consolidándose como una de las grandes figuras de los últimos años.

En cuanto a títulos, fue protagonista de una etapa histórica: ganó el Brasileirao 2021, cinco campeonatos estaduales, una Copa de Brasil y una Supercopa, además de alcanzar la final de la Copa Libertadores 2024.

Un final con tensiones

Más allá de los logros deportivos, el cierre de su ciclo estuvo marcado por conflictos fuera de la cancha.

En los últimos meses, la relación entre el delantero y la dirigencia se fue deteriorando, situación que terminó inclinando la balanza hacia una salida anticipada.

Así, se cierra una etapa importante para Atlético Mineiro y se abre un nuevo capítulo en la carrera de Hulk, cuyo próximo destino podría definirse en las próximas semanas.