“El inútil de Kicillof”: Patricia Bullrich arremetió contra el gobernador bonaerense por la inseguridad

La senadora y exministra de Seguridad de la Nación, apuntó contra Axel Kicillof por el asalto a un nene de 12 años en La Plata.

Hoy 15:46

Un día después de que se viralizaran las indignantes imágenes de un video de la vía pública que mostró a un delincuente asaltando a un chico de 12 años en la localidad de Tolosa, en La Plata, Patricia Bullrich apuntó este sábado en sus redes sociales contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

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"Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien? Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes", sostuvo en X la jefa del bloque en el Senado de La Libertad Avanza.

"Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien. Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad hoy", completó la exministra de Seguridad nacional.