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“Nos estamos conociendo”: Coti Romero volvió de España y confirmó un nuevo romance tras su paso por un reality

La ex Gran Hermano contó que conoció a alguien especial durante su estadía en Europa y aseguró que busca cuidar el vínculo lejos de la exposición mediática.

Hoy 21:15

Después de su experiencia en el reality español La cárcel de los Gemelos, Coti Romero regresó a la Argentina y no tardó en dar la noticia que nadie esperaba: encontró el amor. La correntina, que se hizo famosa en Gran Hermano, reveló que está viviendo un acercamiento especial con una persona que conoció durante su estadía en España.

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La revelación llegó mientras conducía el stream de La noche de los ex junto a Daniela Celis. “Creo que enamorada es una palabra muy fuerte, pero es cierto que conocí gente muy linda”, admitió Coti, dejando entrever que su corazón está ocupado.

Aunque trascendió que el afortunado sería un productor llamado John, Coti prefirió mantener la discreción y lo apodó simplemente como “el chico J”.

“Todavía no me había pasado de conectar con alguien así de lindo, de sentir que quiero cuidar el vínculo que se está formando, y de no querer exponerlo tanto porque además la persona no es conocida”, explicó la exparticipante de Gran Hermano.

La joven reconoció que, después de su relación con Nacho Castañares, le costó volver a interesarse por alguien. “Después de salir de Gran Hermano me costó mucho que me llame la atención alguien, por eso creo que me relacioné con gente de mi mismo ámbito”, contó, haciendo referencia a su pasado amoroso.

Coti se mostró cautelosa pero ilusionada con este nuevo capítulo. “Se podría decir que nos estamos conociendo, que tenemos una linda relación y que nos conocimos hace muy poquito”, aseguró.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales ni fotos juntos, pero lo cierto es que Coti Romero está feliz y entusiasmada con este nuevo comienzo.

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