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Sarmiento festejó por primera vez con una goleada ante Instituto Santiago

El Profe se impuso por 4-0 y logró su primera victoria en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:43
Sarmiento festejo local

Sarmiento tuvo una tarde contundente en La Banda y goleó por 4-0 a Instituto Santiago, para conseguir su primer triunfo en la Zona Banda del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Profe abrió rápido el marcador, a los 4 minutos del primer tiempo, con el gol de Sergio Salto, que puso el 1-0 y encaminó el partido para el equipo local.

Antes del descanso, a los 37 minutos, apareció Carlos Torres para ampliar la diferencia y marcar el 2-0, resultado con el que Sarmiento se fue al entretiempo con una ventaja importante.

En el complemento, el equipo bandeño sostuvo el dominio y volvió a golpear a los 11 minutos, otra vez por intermedio de Torres, autor de su segundo tanto personal y del 3-0 para el local.

La goleada quedó sellada a los 24 minutos del segundo tiempo, cuando Brian Pinto convirtió el 4-0 definitivo.

De esta manera, Sarmiento consiguió su primera victoria en el certamen tras dos empates consecutivos. Además, el elenco bandeño todavía tiene pendiente el partido de la primera fecha ante Agua y Energía, que había sido postergado por las condiciones climáticas.

Por su parte, Instituto Santiago sufrió su segunda derrota en el torneo y continúa sin poder sumar en la competencia.

En Reserva, también hubo una clara victoria de Sarmiento, que se impuso por 5-0.

En la próxima fecha, el Profe recibirá a Vélez, mientras que Instituto Santiago visitará a Agua y Energía.

Fotos: Prensa Sarmiento

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