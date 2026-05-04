El Atlético de los argentinos visita al Arsenal buscando dar el golpe por un lugar en la final de la Champions League

Arsenal y Atlético Madrid jugarán este martes un partido decisivo por un lugar en la gran final de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa.

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El encuentro se disputará desde las 16 horas de Argentina en el Emirates Stadium de Londres, luego del empate 1-1 registrado en la ida, disputada en la capital española. El partido podrá verse por Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.

El equipo inglés llega con un leve favoritismo por haber conseguido un valioso empate como visitante y por definir la serie ante su gente. En su camino a semifinales, el Arsenal terminó como líder en la primera fase con 24 puntos, luego eliminó al Bayer Leverkusen en octavos con un global de 3-1 y superó al Sporting Lisboa por 1-0 en cuartos.

Del otro lado, Atlético Madrid buscará dar el golpe en Londres y volver a una final europea. El equipo conducido por Diego Simeone alcanzó sus primeras semifinales de Champions League desde 2017, luego de un recorrido mucho más exigente.

El conjunto español terminó decimocuarto en la primera fase, por lo que debió disputar los playoffs, donde eliminó al Brujas de Bélgica. Luego, en octavos, superó al Tottenham por un global de 7-5, mientras que en cuartos protagonizó una gran serie ante Barcelona, al que venció 4-3 en el acumulado.

El Colchonero contará además con una fuerte presencia argentina. Además de Simeone en el banco, integran el plantel Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González.

El árbitro del encuentro será el alemán Daniel Siebert, mientras que en el VAR estará su compatriota Bastian Dankert.

El otro finalista de la Champions League se conocerá este miércoles, cuando Bayern Múnich reciba al Paris Saint-Germain desde las 16. En la ida, el conjunto francés se impuso por 5-4, por lo que la revancha en Alemania promete otra definición cargada de emociones.