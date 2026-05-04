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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 22º
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Glamour argentino en la Fórmula 1: Antonela Roccuzzo y Maia Raffico acapararon miradas en el Gran Premio de Miami

El evento deportivo tuvo también su costado fashionista, con las parejas de Lionel Messi y Franco Colapinto destacándose por sus elegantes y modernos looks en el paddock.

Hoy 21:28

El Gran Premio de Miami no solo ofreció velocidad, emoción y espectáculo dentro de la pista, sino que también se convirtió en una verdadera pasarela a cielo abierto donde la moda tuvo un lugar protagónico. En ese escenario, dos parejas argentinas captaron todas las miradas: Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo, y el piloto Franco Colapinto acompañado por Maia Raffico.

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Con estilos diferentes, pero igualmente sofisticados, ambos dúos marcaron tendencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario automovilístico.

Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo

El estilo relajado y elegante de Antonela y Messi

Antonela volvió a demostrar su afinado sentido de la moda con una apuesta que combinó elegancia clásica y aire urbano. Lució un top strapless negro junto a un jean blanco wide leg de tiro alto, una combinación moderna y minimalista.

Para completar el outfit, sumó una campera bomber corta con rayas diplomáticas, además de anteojos de sol rectangulares oscuros y una cartera de cuero negra, logrando un look sofisticado y descontracturado al mismo tiempo.

Antonela Roccuzzo Lionel Messi Antonela Roccuzzo Lionel Messi

Por su parte, Messi apostó por un estilo relajado, aunque cuidadosamente armado. El capitán argentino vistió una remera blanca básica bajo una camisa negra de mangas cortas abierta, acompañada por bermudas oscuras y zapatillas blancas. Como accesorios, sumó gafas oscuras y un exclusivo reloj de lujo que no pasó desapercibido.

También se destacaron Thiago, Mateo y Ciro, quienes acompañaron a sus padres con atuendos coordinados: remeras oficiales de la Fórmula 1, bermudas y calzado casual.

Franco Colapinto Maia Raffico Franco Colapinto Maia Raffico

Maia Raffico y Colapinto, juventud y tendencia

Maia Raffico también se llevó elogios con una propuesta fresca y femenina. Eligió un vestido corto de gasa blanca con delicados lunares negros, breteles finos y un detalle distintivo en el cuello que reforzó el aire retro y chic del diseño.

El look fue complementado con mocasines negros bajos, medias blancas y anteojos oscuros, en una combinación que evocó elegancia juvenil con guiños fashionistas.

Lionel Messi Franco Colapinto Lionel Messi Franco Colapinto

En tanto, Colapinto se mostró con la indumentaria oficial de Alpine, aunque aportó detalles personales que elevaron su presencia. Lució la clásica chomba técnica azul del equipo junto a un jean oscuro, zapatillas blancas y una llamativa gorra rosa.

La imagen del piloto junto a Messi terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas del evento, fusionando dos universos que despiertan pasiones: el fútbol y la Fórmula 1.

TEMAS Lionel Messi Antonela Roccuzzo Franco Colapinto Maia Raffico

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