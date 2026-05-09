Jorge Martín saltó al triunfo en la carrera Sprint de MotoGP

Con una gran largada, desde el octavo puesto escaló a bordo de la Aprilia y se impuso en la competencia sabatina del GP de Francia.

Hoy 12:00

Imitando a un cazador para atrapar a su presa, y en una «sigilosa» sucesión de movimientos para remontar con su Aprilia desde el octavo lugar, Jorge Martín consiguió tomar la delantera en la carrera Sprint de MotoGP que se disputó en el circuito «Bugatti» de Le Mans y marcó una contundente performance durante las 13 vueltas para imponerse en la prueba sabatina del Gran Premio de Francia.

El ritmo del madrileño le permitió marcar su tercera victoria sabatina de manera consecutiva en la temporada que le dio su 18ª medalla dorada. Martín culminó con más de un segundo de ventaja sobre la Ducati de Francesco Bagnaia, quien largó en «pole», y del líder del certamen Marco Bezzecchi, compañero de Martín y a quién este sorprendió y superó en el primer frenaje; detrás culminaron Pedro Acosta (KTM), el local Fabio Quartararo (Yamaha) y Joan Mir (Honda).

Sobre el último giro, la Ducati de Marc Márquez perdió la estabilidad cuando transitaba la curva previa a boxes y esto provocó una fuerte caída del campeón, quien retornó a boxes con rengueando y esto genera preocupación en la escudería italiana sobre una posible lesión que condicione su participación el domingo; esa curva fue el centro de atención para otros pilotos que sufrieron también caídas, como el caso de Franco Morbidelli y Enea Bastianini, quienes no registraron mayores lesiones.

Tras esta competencia, Bezzecchi cuenta con 108 puntos en el certamen acechado por su compañero Martín, quien está a seis unidades; Acosta ganó un puesto y está a 36, relegando a Di Giannantonio quien quedó a 37, precediendo a los hermanos Márquez: Marc se ubica a 51 y Álex (que terminó 8°) a 53.