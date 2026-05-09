TC: Fritzler dominó el primer entrenamiento en Termas de Río Hondo

Mercedes-Benz quedó al tope de un clasificador por 1ª vez desde su ingreso oficial al Turismo Carretera de la mano de Otto Fritzler, que se quedó con el mejor tiempo de la primera práctica de la 5ª fecha. José Manuel Urcera quedó 2º con el Toyota Camry, otro auto alistado por el Maquin Parts Racing.

Hoy 13:00

El Turismo Carretera culminó con su primera actividad del fin de semana en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, donde se lleva a cabo la 5ª fecha del Campeonato 2026. Y el regreso al trazado Nº 2 de 4.430 metros, que no se utilizaba desde 2018, significó la 1ª vez que un Mercedes-Benz CLE 53 quedó al tope de un clasificador desde su debut en la categoría.

Otto Fritzler, que viene de darle el mejor resultado a la marca al ser 4º en la Final de Concepción del Uruguay, marcó el rumbo en el entrenamiento con el que dio comienzo la actividad del TC en Santiago del Estero. Con un tiempo de 1m33s182, el piloto de San Miguel superó por 0s149 a José Manuel Urcera (Toyota Camry), cuyo auto también es alistado por el Maquin Parts Racing.

El entrenamiento santiagueño estuvo marcado porque las 7 marcas tuvieron un representante en los 8 primeros puestos, siendo Ford la única que tuvo dos pilotos en ese grupo. Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), que quedó 3º a 0s188; Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), que fue 4º a 0s256 y Marcos Castro (Torino NG), que se ubicó 5º a 0s421, completaron el “top 5”.

Nicolás Trosset (Ford Mustang) resultó el mejor del “Óvalo” en el 6º puesto y a 0s506 de Fritzler, mientras que Kevin Candela (BMW M4) se ordenó 8º a 0s675. Entre ambos se intercaló Mauricio Lambiris (Ford Mustang), el último ganador en Termas, que fue 7º a 0s553.

El segundo y último entrenamiento en el circuito santiagueño comenzará a las 13:40 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.