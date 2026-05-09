Krujoski logró su 2ª “pole” en Turismo Carretera 2000

El correntino del ACRA Ambrogio Racing, que está 5º en el campeonato, superó por 0s087 a Mario Valle (Honda Civic), que se ubica 10º en el torneo, en la clasificación de la 4ª fecha, que se realiza en Termas de Río Hondo.

Hoy 13:10

Humberto Krujoski (Renault Fluence) fue el más veloz de la clasificación del Turismo Carretera 2000 en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, donde se desarrolla la 4ª fecha del campeonato 2026, y consiguió su 2ª “pole position” en la categoría.

El piloto del ACRA Ambrogio Racing marcó un tiempo de 1m48s4329 en el trazado Nº 1 de 4.804 metros y le dio al equipo cordobés su 3ª “pole” de la temporada, que además significó el regreso al tope de una clasificación luego de casi un año para el correntino, ya que la anterior había sido el 14 de junio de 2025 en Viedma.

Krujoski, que está 5º en el campeonato y penaliza con 1 segundo para la 1ª carrera del fin de semana, en la que llevará 10 kilos de lastre, fue escoltado por Mario Valle (Honda Civic). El chubutense del Coiro Competición, que se ubica 10º en el campeonato y no penaliza en ninguno de los dos aspectos (recargo de tiempos ni kilos), quedó a 0s087.

El Turismo Carretera 2000 dará continuidad a su cronograma con la primera Final, que se correrá hoy desde las 15:10, a 7 vueltas ó 12 minutos de duración máxima, y la grilla de largada se confeccionará luego de aplicarse los recargos de tiempo que establece el reglamento deportivo a los 8 primeros del campeonato (desde 1s8 hasta 0s4). De esta manera, la “pole” será para Mario Valle (Honda Civic).