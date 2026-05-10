Central Córdoba y Unión Santiago empataron en el Alfredo Terrera

Por la fecha 5 de la Liga Santiagueña fue empate 1 a 1 por la Zona Capital.

Hoy 18:15

Central Córdoba y Unión Santiago empataron 1-1 en el estadio Alfredo Terrera, en el marco de una nueva fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol. El encuentro fue intenso y ambos equipos terminaron sumando un punto en un duelo equilibrado.

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La visita golpeó primero a los 29 minutos del primer tiempo. Santiago Ibáñez aprovechó su oportunidad y puso en ventaja a Unión Santiago, que hasta ese momento manejaba mejor los tiempos del partido y lograba incomodar al Ferroviario.

Sin embargo, Central Córdoba reaccionó antes del cierre de la etapa inicial y encontró la igualdad a los 42 minutos gracias a Francisco Cuevas, que marcó el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Central Córdoba llegó a los 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, aunque todavía tiene un partido pendiente por disputar.

Por el lado de Unión Santiago, el equipo alcanzó las 6 unidades gracias a una victoria y tres empates, manteniéndose invicto en el campeonato.

Lo que viene

En la sexta fecha, Unión Santiago enfrentará a Comercio Central Unidos, mientras que Central Córdoba tendrá un duro compromiso frente a Mitre.

Reserva

En División Reserva, Unión Santiago derrotó 2-1 como visitante a Central Córdoba por la quinta fecha de la Zona A de la Fase Regular del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

PROGRAMACIÓN – FECHA 5

Domingo 10

Central Córdoba 1-1 Unión Santiago

Comercio 1-3 Estudiantes

Agua y Energía 1-0 Instituto Santiago

Villa Unión 2-1 Banfield

Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Fernández

Unión de Beltrán 0-0 Defensores de Forres

Independiente de Beltrán 0-0 Atlético Forres

Lunes 11

Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)

Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)

Miércoles 13