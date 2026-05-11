Crece la ilusión en Brasil: Neymar aparece en la prelista de Ancelotti para el Mundial 2026

El crack brasileño volvió a ser tenido en cuenta por la Canarinha y figura entre los 55 futbolistas reservados por Carlo Ancelotti.

Hoy 19:00

La ilusión vuelve a crecer en Brasil. Después de una larga ausencia marcada por lesiones y dudas sobre su futuro internacional, Neymar reapareció en el radar de la selección brasileña y figura en la prelista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

El entrenador italiano, recientemente asumido al frente de la Selección de Brasil, presentó una nómina preliminar de 55 futbolistas, requisito obligatorio antes de entregar la lista definitiva. Aunque la Confederação Brasileira de Futebol no publicó oficialmente los nombres, distintos medios locales confirmaron la presencia del actual jugador de Santos.

Desde su llegada al banco de Brasil, Carlo Ancelotti había sido claro respecto a la situación del 10: “Neymar estará en el Mundial sólo si recupera el nivel de elite”. Y todo parece indicar que el crack brasileño está dando señales positivas para volver a vestir la camiseta de la Canarinha.

La lista preliminar también dejó varias ausencias importantes por lesión. Entre ellas aparece Estevao, una de las grandes promesas del fútbol brasileño, quien quedó descartado luego de sufrir una grave lesión muscular tras el partido entre Chelsea y Manchester United.

Según informó el medio The Athletic, el ex futbolista de Palmeiras sufrió una lesión de grado cuatro en el isquiotibial, específicamente en el tendón de la corva, situación que prácticamente lo deja sin chances de disputar la Copa del Mundo. Tampoco estarán disponibles Éder Militão ni Rodrygo, ambos afectados por problemas físicos.

El último partido de Neymar con la selección brasileña fue el 17 de octubre de 2023 frente a Selección de Uruguay. Aquella noche, el atacante sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi un año.

Desde entonces, pasaron cuatro entrenadores por el banco de Brasil y el nombre del crack nunca volvió a aparecer en una convocatoria oficial. Ahora, con Carlo Ancelotti al mando y el Mundial 2026 cada vez más cerca, el regreso de Neymar empieza a tomar fuerza nuevamente.