Beltrán, el nuevo especialista de River: la impactante efectividad del arquero en los penales

El joven arquero volvió a ser héroe ante San Lorenzo y ya suma números que sorprenden incluso al compararlos con figuras mundiales como Dibu Martínez.

Hoy 19:25

Con apenas 21 años, Santiago Beltrán sigue agigantándose en el arco de River Plate. Sereno, seguro y con una personalidad que desentona con su juventud, el arquero volvió a ser decisivo en la clasificación ante San Lorenzo y alimentó una estadística que empieza a convertirlo en un verdadero especialista en penales.

La actuación en el Monumental fue otra muestra de su enorme presente. En la tanda frente al Ciclón atajó dos remates y resultó clave para meter a River en los cuartos de final del Torneo Apertura. Con esas intervenciones, alcanzó los ocho penales atajados entre Reserva y Primera División, contemplando partidos oficiales y también amistosos.

Los números llaman la atención. A Beltrán le ejecutaron 18 penales y logró contener ocho, una efectividad del 44,4%, extremadamente alta para un arquero profesional. Como referencia, Emiliano Martínez ronda el 24% de efectividad en su carrera.

La historia del juvenil desde los doce pasos comenzó en 2024, jugando en la Reserva de River. El 29 de mayo, por la Copa Proyección Apertura, le detuvo un penal a Ramiro Peralta en el empate 1-1 frente a Rosario Central. Fue su primera gran aparición en este tipo de situaciones.

Apenas unos días después, el 10 de junio, volvió a lucirse nada menos que en el Superclásico de Reserva. River Plate derrotó 1-0 a Boca Juniors y Beltrán le contuvo un penal a Mauricio Benítez, convirtiéndose en figura en un partido de eliminación directa.

También tuvo momentos adversos. El 23 de junio de 2024, Lanús logró vencerlo desde los doce pasos con un remate de Dylan Aquino en la derrota 3-1 de River en otro playoff de Reserva.

En 2025 volvió a destacarse en instancias decisivas. El 22 de noviembre, por la Copa Proyección Clausura, le atajó un penal a Milton Ríos en el triunfo 2-1 sobre Huracán.

Incluso en amistosos mostró su fortaleza mental. Durante la pretemporada en Uruguay, frente a Peñarol, el arquero tapó dos penales en una definición que volvió a posicionarlo como una de las grandes promesas del club.

Ya en Primera División también tuvo pruebas difíciles. En el Torneo Apertura 2026, recibió goles de penal ante Boca Juniors y Huracán, con conversiones de Leandro Paredes y Jordy Caicedo respectivamente. Pero nunca perdió seguridad bajo los tres palos.

En la Copa Sudamericana también dejó su sello. Fue clave ante RB Bragantino al tapar un penal tras un grave error defensivo de Martínez Quarta, mientras que Carabobo logró convertirle con un remate esquinado imposible de evitar.

Y el último capítulo llegó frente a San Lorenzo. Primero, con una gran atajada a Gregorio Rodríguez. Después, intentando distraer a Nacho Perruzzi antes de su ejecución, en una escena muy al estilo del Dibu Martínez. Finalmente, apareció el manotazo salvador ante De Ritis, cuya pelota pegó en el palo y recorrió toda la línea antes de salir.

Más allá de las estadísticas, lo que más impacta es el contexto en el que aparece. Muchas veces debió intervenir tras errores defensivos propios o en momentos de máxima presión. Y lejos de achicarse, respondió con personalidad y sangre fría.

En River Plate ya lo disfrutan. Porque en un puesto donde la confianza lo es todo, Santiago Beltrán no solo responde: aparece cuando más se lo necesita.