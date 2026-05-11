La reacción de la familia del arquitecto que fue denunciado por tener sexo en un avión mientras era detenido

Una periodista rosarina que viajaba en el mismo vuelo contó los detalles del momento que se vivió durante y después del vuelo.

Hoy 19:32

En medio del escándalo, se conoció cómo fue el momento en que la familia del arquitecto que tuvo sexo en el avión lo recibió en Rosario mientras se lo llevaba la Policía.

La periodista rosarina Analía Bocassi, que viajaba en el mismo vuelo, dio detalles en su programa radial sobre la situación: “Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada. Los bajaron detenidos a los dos, se lo llevaron a la comisaría y estaba toda la familia esperándolo a él".

“La mujer dijo que no tenía nada que ver, lo mandó al frente al hombre, que venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada”, agregó.

El hecho ocurrió el fin de semana en un vuelo de Copa Airlines que provenía desde Panamá. Una mujer y un hombre fueron descubiertos en pleno vuelo mientras tenían relaciones.

Algunos viajeros empezaron a notar movimientos extraños en los asientos 1 F y 1 E de la clase business y se preocuparon. Ambos implicados se habían tapado con una manta y, ante la incómoda situación, los otros pasajeros llamaron a las azafatas para dar aviso.

Así, la pareja, que al parecer no se conocía de antes, fue descubierta semidesnuda por el personal de la aerolínea.

De este modo, se le dio aviso a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la PSA, quienes intervinieron luego de que el supervisor de la compañía aérea solicitara su presencia por el requerimiento del piloto.

Al llegar el vuelo, según pudo saber este medio, algunos tripulantes de Copa Airlines decidieron hacer la denuncia contra la pareja involucrada, y de este modo, ambos fueron trasladados a la Comisaría N°12 de la Policía de la Provincia de Santa Fe por orden del Ministerio Público Fiscal.

La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario que estaba de turno notificó a Sandra O. y a Mauricio C. sobre el inicio de una causa que la que se investigará el delito de exhibiciones obscenas. Luego de eso, recuperaron la libertad.

Aunque al momento la pareja no quedó imputada, lo cierto es que se trata de un hecho que no tiene prevista una pena de prisión.

La causa será reasignada en las próximas horas a la Unidad Especializada de Delitos contra la integridad sexua de Rosario, donde una nueva fiscalía resolverá la situación procesal de ambos.