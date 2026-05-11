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La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif visitaron un nuevo espacio de formación laboral en tecnología

Autoridades municipales acompañaron a Norma Fuentes.

Hoy 19:41
norma fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes y la ministra de Educación, Mariela Nassif, visitaron el espacio Snader Academy, especializado en la formación y capacitación en reparación de dispositivos y productos Apple.

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También participaron del recorrido el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora; además del director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra y el secretario académico del ITSE, Gastón Segura; quienes fueron recibidos por el titular de la academia, Samir Nader.

Durante el recorrido, las autoridades pudieron conocer de cerca las instalaciones, los programas formativos de diferentes niveles en un área de creciente demanda tecnológica y laboral.

La academia se destaca por brindar herramientas técnicas y conocimientos especializados que generan oportunidades de inserción laboral y desarrollo para jóvenes y adultos.

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