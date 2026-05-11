Caputo aseguró que el riesgo país no baja por el “riesgo kuka” y apuntó a la desconfianza del mercado

El ministro de Economía afirmó que los inversores aún ven una posibilidad de regreso del kirchnerismo y vinculó esa percepción con el nivel actual del indicador financiero.

Hoy 19:40

En un contexto de caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que el desafío para reducir el indicador elaborado por JP Morgan responde a la desconfianza del mercado respecto de un posible regreso del kirchnerismo. Caputo sostuvo que, aunque desde su perspectiva ese escenario es improbable, los indicadores internacionales reflejan una visión diferente.

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“He dicho una docena de veces (y lo sigo diciendo) que para mí, el riesgo kuka es cero. Es decir, yo creo que no hay chance alguna que gane el kirchnerismo las próximas elecciones”, comenzó diciendo el titular de la cartera económica en su cuenta oficial de X.

De esta manera, Caputo dejó en claro que, según su análisis personal, el oficialismo descarta la posibilidad de un triunfo electoral de la principal fuerza opositora.

No obstante, el ministro reconoció la brecha entre su visión y la de los mercados internacionales. “El mercado no piensa igual que yo. Asigna entre un 10 y un 15 por ciento de probabilidad de que eso efectivamente sí ocurra”, sostuvo. Desde su óptica, esta diferencia de percepciones se traslada directamente a la medición del riesgo país, un indicador clave para la economía argentina.

“El riesgo país mide lo que piensa el mercado, no el ministro de economía o una persona en particular”, afirmó el titular de la cartera económica. Al mismo tiempo, el funcionario remarcó que no existe contradicción entre sus declaraciones sobre el tema y los niveles actuales del indicador.

“Entonces, no hay ninguna contradicción. Si se me pregunta por qué no baja el riesgo país, la respuesta es efectivamente: por el riesgo kuka, y así lo demuestra el diferencial de tasa de los bonos que vencen entre el 2027 y 2028”, sumó.

El jefe de Economía puntualizó la diferencia entre dar una opinión personal y analizar los datos del mercado. “Cuando tengo la opción de dar mi opinión (como en el Llao Llao), digo lo que yo pienso, que en este caso no coincide con lo que piensa el mercado, y es que el riesgo kuka es cero”, sumó.

El riesgo país es uno de los indicadores más monitoreados por inversores y analistas, ya que mide la sobretasa que tiene que pagar un país para endeudarse en el exterior y utiliza como contraste los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En la actualidad, esa diferencia muestra que la Argentina tendría que colocar títulos a una tasa anual superior a 9% anual, un porcentaje que no convence al equipo económico.