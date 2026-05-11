Está abierta la inscripción para profesores de educación física y artística de los jardines de infantes municipales

Lo informó la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Capital.

Hoy 19:44

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Docencia Municipal de la Capital informó que desde el 11 de mayo y hasta el 22 del mismo mes se encuentra abierta la inscripción para el concurso de antecedentes y oposición para ingreso a la Docencia Profesor/a de Educación Física y de Lenguajes Artísticos para los jardines de infantes municipales.

Asimismo se comunica que los aspirantes podrán descargar Bases, Programa, Bibliografía sugerida, Cronograma, Nómina de cargos ofrecidos, Declaración Jurada de Cargos y de Medidas Disciplinarias, a través de la página de Junta: sistema.santiagociudad.gov.ar/educacion/ingreso.php

Dicha inscripción se realizará vía online ingresando a la página de la Junta, registrándose aquellos docentes que lo realizan por primera vez y activando su usuario los docentes ya registrados con antelación.

Los aspirantes podrán solicitar turno a partir del 11 del corriente mes y año. De esta forma los interesados deberán dirigirse de manera presencial con toda la documentación correspondiente a dicha inscripción a las Oficinas de Junta sito en Av. Belgrano ( N) 800 Block 1 Planta baja “ Complejo Parque Norte” de lunes a viernes en el horario de 8:00 hs a 17.30 hs, según el turno solicitado en el Sistema Online por el docente, con los formularios correspondientes ya impresos: Ficha de Inscripción, Declaración jurada de cargos y Declaración de Medidas Disciplinarias (Requisitos fundamentales), como también la aceptación de Bases ante Escribana Municipal.