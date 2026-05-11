Desbarataron una carrera clandestina de caballos en El Alambrado y secuestraron motos, vehículos y equinos

El operativo se realizó tras una denuncia anónima. La Policía encontró a decenas de personas en el lugar y el presunto organizador logró escapar antes de ser identificado.

Hoy 19:49

Un importante operativo policial permitió desarticular este sábado una carrera clandestina de caballos, conocidas popularmente como “chaleras”, que se desarrollaba en la localidad de El Alambrado.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría de Estación Simbolar luego de recibir una denuncia anónima que alertaba sobre el evento ilegal en un camino vecinal ubicado a unos dos kilómetros del establecimiento educativo de la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una gran concentración de personas junto a motocicletas, camionetas y caballos preparados para las competencias.

Sin embargo, al advertir la presencia policial, muchos de los presentes abandonaron rápidamente el sitio, dejando vehículos y animales en el lugar.

Secuestraron 15 motos, una camioneta y cuatro caballos

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Nicolás Santillán, se realizó el secuestro preventivo de 15 motocicletas, una camioneta Chevrolet y una bicicleta, además de cuatro animales equinos que estaban ensillados.

Según informaron fuentes policiales, varios de los rodados no contaban con dominio colocado o presentaban irregularidades en la documentación.

En el operativo también intervino personal de la División Policía Montada, que se encargó del traslado y resguardo de los caballos secuestrados.

El presunto organizador escapó antes de la llegada policial

Durante el procedimiento se presentó una mujer identificada como Silvia Inés Ibarra, quien manifestó ser pareja del supuesto organizador de las carreras clandestinas.

La mujer indicó a los efectivos que el hombre, identificado como Juan Ramón Herrera, se encontraba en el lugar pero escapó antes de ser identificado al notar la llegada de los móviles policiales.

La Fiscalía dispuso que la causa sea caratulada como información sumaria contravencional por infracción a la Ley Provincial N° 6913, correspondiente al Código de Faltas provincial.

Además, se ordenó que los propietarios de los vehículos secuestrados sean identificados y que, en caso de no contar con la documentación correspondiente, intervenga personal de Seguridad Vial para aplicar las sanciones económicas previstas.