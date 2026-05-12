El sol brilla en Termas de Río Hondo: clima ideal para disfrutar al aire libre este Martes 12 de mayo de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo son ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Se espera un clima soleado con temperaturas agradables para los próximos días.
Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses pueden disfrutar de un clima despejado y soleado, con una temperatura actual de 6 °C. La sensación térmica es ligeramente más baja, alcanzando los 5.8 °C, lo que invita a abrigarse un poco al salir.
La humedad se mantiene en un 81%, lo que aporta una sensación fresca a la mañana, pero se espera que las temperaturas aumenten a lo largo del día. El viento suave del norte, con una velocidad de 3.6 km/h, también contribuye a una jornada agradable.
Para este Martes 12 de mayo de 2026, se pronostica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 8.6 °C de mínima y 21.4 °C de máxima. Sin duda, un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
El miércoles 13 de mayo, los termenses podrán esperar un clima semejante, con mínimas de 10.2 °C y máximas que llegarán a los 21.9 °C. Las condiciones se mantienen favorables para disfrutar de un día soleado y calmo.
Finalmente, el jueves 14 de mayo, la tendencia continúa con temperaturas agradables que oscilarán entre 11.2 °C y 21.9 °C. Sin dudas, estos días de sol son una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Termas de Río Hondo.