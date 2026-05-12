Norma Fuentes junto a funcionarios municipales participaron de la Marcha Federal Universitaria

La jefa comunal acompañó a estudiantes, docentes y vecinos que se movilizaron en defensa de la educación pública.

Hoy 19:07

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la Marcha Federal Universitaria, acompañando a estudiantes, docentes y vecinos que se movilizaron en todo el país en respaldo de la educación pública, gratuita y de calidad.

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La jefa comunal concurrió junto a los secretarios de Coordinación, Ing. Mario Benavente; Economía, Anabel Arce; de Gobierno, Walter Medina Salomón, y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, y otros funcionarios de su gabinete.

La Ing. Fuentes expresó su firme compromiso con el sistema universitario argentino, destacando el rol fundamental que cumplen las universidades públicas en la formación profesional, la movilidad social ascendente y el desarrollo de las comunidades del interior del país.

“La universidad pública representa igualdad de oportunidades, crecimiento y futuro para miles de empleados municipales y sus hijos, por lo que defenderla es defender el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una educación de calidad", manifestó.

Por su parte, el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, remarcó la importancia "de que los Estados provincial y municipal valoren la educación pública, ya que nuestra institución siempre trabajará de forma articulada con los diferentes organismos públicos en beneficio de toda la comunidad".