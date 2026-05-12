Legislatura provincial: enérgico rechazo contra las políticas de ajuste a las universidades y apoyo a la Marcha Federal en defensa de la educación pública

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero expresó su respaldo a la universidad pública y manifestó preocupación por la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las casas de altos estudios.

Hoy 19:05

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero expresó esta tarde su “enérgico apoyo en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad” y aprobó una declaración de respaldo al plan de lucha que vienen sosteniendo las universidades públicas nacionales y, en particular, la UNSE.

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En una sesión ordinaria conducida por la presidenta provisional del cuerpo, Norma Abdala de Matarazzo, la Legislatura manifestó su “más profunda preocupación y solidaridad con la comunidad educativa de las universidades nacionales” y, especialmente, con los docentes, no docentes y estudiantes de la UNSE, ante la situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema de educación superior.

Además, repudiaron las “recientes intimaciones cursadas hacia los rectores de las casas de altos estudios”, al considerar que vulneran la autonomía universitaria.

Asimismo, manifestaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria de este 12 de mayo, advirtiendo que el recorte presupuestario nacional impacta de forma directa en la educación pública y en el desarrollo de las provincias. “Sin financiamiento para nuestras universidades, se hipoteca el futuro de nuestros jóvenes y se frena el progreso científico del país y de nuestra región”, enfatizaron los legisladores.

Importantes iniciativas aprobadas por la Legislatura provincial

A través de la aprobación de diversos despachos de comisión, la Cámara de Diputados declaró hoy de interés provincial la publicación del libro “El Fortín de Abipones. Frontera y Autonomía en Santiago del Estero (1814–1820)”, de Mauricio Fernando Villarroel; los 30 años de labor periodística de Marcela Alejandra Arce; y el documental “Tintina”, de Alejandro Vagnenkos.

Asimismo, recibieron el aval parlamentario el Santiago del Estero Film Fest, el libro “Historia de la Psicología Forense Desde Santiago del Estero (1987-2022)”, de la Dra. Daniela Lescano de Dib; y el XVI Encuentro Tincunácuy de la Red de la Mesopotamia Santiagueña.

Educación, cultura e interés general

La Legislatura aprobó importantes declaraciones que abarcan eventos de gran relevancia comunitaria. Entre ellos se destacan el Gran Encuentro de Destrezas Gauchas en La Aguada (15/05) y el Encuentro de Escritores “Voces del Centenario” (15 y 16/05).

La agenda de reconocimientos continuó con el 76° aniversario de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (21/05), las actividades por el Mes del Trabajo, el 38° aniversario del Colegio Secundario El Mojón (11/05), el 54° aniversario del Colegio Agrotécnico N° 2 de Nueva Esperanza (23/05) y el 9° aniversario de la Asociación “Un Pelito de Esperanza” (mayo de 2026).

En el plano internacional, se destacó la participación artística local en el Festival de Passa e Fica, en Brasil (14 al 16/05), y la gira del Estudio Ballerini por España (20/05 al 20/06).

Finalmente, se declararon de interés la capacitación en Inteligencia Artificial, la Fiesta del Señor de las Libranzas (23/05), la exhibición de artes marciales en la UNSE (21/05) y la festividad del Señor Hallado en Villa Jiménez (16/05).