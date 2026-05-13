Cuánto cobrarán Boca, River y los demás equipos argentinos por los jugadores que van al Mundial

Con el Mundial cada vez más cerca, los clubes argentinos no solo seguirán de cerca el rendimiento de sus futbolistas, sino también el importante ingreso económico que puede representar cada convocatoria.

Hoy 13:22

La cuenta regresiva para la próxima Copa del Mundo ya comenzó y, mientras las selecciones ultiman detalles para definir sus listas, la FIFA confirmó una noticia que impactará directamente en los clubes: cada institución que aporte futbolistas al Mundial recibirá una importante compensación económica.

El organismo que rige el fútbol mundial anunció que pagará 11 mil dólares por día de competencia por cada jugador convocado. De mínima, cada futbolista asegurará cerca de 150 mil dólares para su club, aunque la cifra puede aumentar considerablemente dependiendo del recorrido de cada selección en el torneo.

En el fútbol argentino, Boca y River aparecen como los principales beneficiados por la cantidad de futbolistas con chances concretas de disputar la Copa del Mundo.

Boca podría recibir al menos 450 mil dólares

El conjunto de la Ribera cuenta actualmente con tres jugadores con altas posibilidades de ser convocados: Leandro Paredes, habitual integrante de la Selección Argentina, y los paraguayos Adam Bareiro y Ángel Romero.

En caso de que los tres formen parte del certamen, Boca Juniors se garantizaría una base cercana a los 450 mil dólares.

Además, el club también tiene presencia en la prelista de 55 futbolistas elaborada por Lionel Scaloni para la Albiceleste. Allí aparecen Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda, aunque sus posibilidades de integrar la lista definitiva son menores.

River podría superar los 900 mil dólares

Por el lado de River Plate, el panorama es todavía más favorable. El Millonario cuenta con varios futbolistas que son convocados con frecuencia por sus respectivas selecciones: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.

Si todos reciben el llamado para disputar la Copa del Mundo, el club de Núñez percibiría, como mínimo, unos 900 mil dólares.

A eso podría sumarse un ingreso todavía mayor si las selecciones avanzan en el torneo. Por ejemplo, en caso de que Argentina alcance nuevamente la final, tanto Boca como River recibirían aproximadamente 242 mil dólares extra por cada futbolista argentino que llegue a esa instancia.

River también tiene otros nombres presentes en la preselección de Scaloni: Santiago Beltrán, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno.

Los otros clubes argentinos que podrían cobrar por sus mundialistas

Además de Boca y River, varios equipos del fútbol argentino podrían verse beneficiados económicamente por esta medida de FIFA:

Lanús: José María Canale.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera.

Independiente Rivadavia: Alex Arce.

Rosario Central: Agustín Sández y Jaminton Campaz.

San Lorenzo: Orlando Gill.

Huracán: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.

Con el Mundial cada vez más cerca, los clubes argentinos no solo seguirán de cerca el rendimiento de sus futbolistas, sino también el importante ingreso económico que puede representar cada convocatoria.